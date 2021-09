Us Open, Berrettini si arrende a Djokovic, eliminato ai quarti di finale

Matteo si è portato a casa il primo set, poi il robot Djoko non ha sbagliato più: 5-7 6-2 6-2 6-3 in 3 ore e mezza

Agli Us Open, per circa un’ora e un quarto Matteo Berrettini ha sognato di poter vincere davvero contro Djokovic, ma alla fine si è dovuto arrendere all’alieno, che non ha più sbagliato.

L’italiano ha portato a casa il primo set 7-5, poi è arrivata la reazione del robot Djoko: 5-7 6-2 6-2 6-3 in 3 ore e mezza.

Matteo ha incassato i complimenti di Djokovic, che adesso affronterà Zverev.