Santopadre: «Berrettini può battere Djokovic, abbiamo in mente qualcosa che può tornare utile»

La Repubblica intervista il coach di Matteo Berrettini, Vincenzo Santopadre. Stanotte Berrettini affronterà Djokovic ai quarti dell’US Open.

«Ritengo che queste sono le partite dalle quali Berrettini può prendere qualcosa in più, per cui ben venga giocarle. Anche se poi si perde. Giocare contro il serbo è un piacere, è la strada per il futuro. Noi già abbiamo in mente qualcosa per oggi. Vivendo la partita ti viene qualche idea in più».