Spalletti: “Napoli è l’ambiente adatto per giocatori come Lozano e Osimhen”

L’allenatore in conferenza: “Hirving è un ragazzo splendido, un po’ come Victor. Qui tutti hanno queste caratteristiche personali”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato di Lozano e Osimhen durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Spartak Mosca.

Come trova Lozano che sta rientrando dopo quell’infortunio al volto?

È un ragazzo splendido prima di tutto, una persona di una squisitezza unica. Qui tutti hanno quelle caratteristiche e lui si trova benissimo. Ha un po’ ritardato il migliorare la sua condizione a causa dell’infortunio ma ora però lo vedo molto motivato e sorridente. Secondo me, un po’ come Osimhen lo vedo nell’ambiente giusto e adatto per lui.