Sorrentino: «Napoli è come una caverna che accoglie tutto, lo mastica e ritira fuori in maniera molto recitata»

A Repubblica: «Il film non è liberatorio né terapeutico, ma inizio ad annoiarmi dei miei dolori e a scivolare in una discreta felicità. Toni Servillo è una figura paterna»

Su Repubblica un’intervista a Paolo Sorrentino. Ieri ha vinto il Gran Premio della Giuria e il premio Marcello Mastroianni per il protagonista Filippo Scotti con il suo film “E’ stata la mano di Dio”.

Nel discorso dopo la premiazione, il regista ha parlato di due scene non presenti nel film, che avrebbe voluto raccontare.

«In una si vede Maradona che ringrazia da un campo di calcio, e questo forse è il più grande premio per lui. L’altra scena mi riporta al giorno del funerale dei miei genitori. Il preside mandò solo quattro ragazzi, non tutta la classe. Ci restai male, ma non ha importanza perché oggi è venuta tutta la classe, che siete voi».