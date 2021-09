Rimborsi gonfiati arbitri, Massa e Giacomelli reintegrati, il CorSport: “una sentenza ad hoc per il raduno di Coverciano” 

Ieri è arrivata la sentenza sulla questione dei rimborsi falsificati dagli arbitri. Per Massa e Giacomelli, implicati nella questione, è stato stabilito che la sospensione, iniziata il 22 luglio scorso, valga fino ad oggi. Domani potranno partire per il raduno di Coverciano. Sul Corriere dello Sport, Edmondo Pinna scrive che è “una sentenza che fa riflettere.

Sembra, scrive, che i giudici della Disciplinare, ovvero il presidente Carboni, il vice presidente Mancinelli, il segretario Ventrone e Grondona, il componente che ha preso il posto di Mercuri,

“abbiano confezionato una sentenza ad uso e consumo del raduno che comincerà domani a Coverciano (fino a venerdì) e che vedrà presenti anche Massa e Giacomelli (e Macaddino, reintegrato dal Tribunale federale). Ieri, dopo il processo in mattinata, la sentenza: sospesi per un mese e mezzo, dal 22 luglio (quando lo stop arrivò in via cautelare) a oggi, dunque domani pronti per il raduno, dove dovranno sostenere i test che non hanno svolto a Sportilia”.