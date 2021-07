Sky: rimborsi gonfiati arbitri, sospesi anche Massa e Giacomelli

Dopo Pasqua e La Penna arrivano altre due misure contro i fischietti di Serie A. Le loro responsabilità sono però inferiori rispetto a quelle dei colleghi

La vicenda dei rimborsi spese gonfiati continua ad allargarsi nel mondo arbitrale italiano. Dopo Pasqua e La Penna, sono stati sospesi altri due direttori di gara. Si tratta di Davide Massa e Piero Giacomelli. Secondo quanto riporta Sky, le loro responsabilità sono minori rispetto a quelle dei colleghi.

Massa e Giacomelli sono sotto indagine della Procura arbitrale sempre per questioni legate ai rimborsi delle trasferte e sono stati sospesi cautelativamente. Non partiranno dunque per il raduno della CAN di serie A e B che scatta in queste ore a Sportilia, dove a questo punto Rocchi e i suoi vice invece dei 51 previsti avranno a disposizione 46 arbitri.

In totale sono sette sospesi, tra arbitri e assistenti.