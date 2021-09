Mistero Mbappé: gli fa male il polpaccio e lascia la Francia (ma la risonanza dice che non ha niente)

Era già accaduto due anni fa, Deschamps si è dovuto arrendere alle sensazioni del giocatore. L’Equipe: quali strascichi lascerà questa vicenda?

L’Equipe titola: Mbappé, un forfait che fa discutere. Perché ieri l’attaccante francese del Psg (suo malgrado, sarebbe voluto andare al Real Madrid) ha lasciato il ritiro della Nazionale. Ha dolore a un polpaccio. Non giocherà contro l’Ucraina e la Finlandia.

L’Equipe riannoda i fili della vicenda e scrive:

Bisogna tornare a mercoledì sera. Alla fine di novanta minuti intensi in cui ha moltiplicato, a volte invano, gli sprint, Mbappé si sdraia sul lettino da massaggio. E riferisce allo staff di un dolore al polpaccio destro avvertito al termine di un’accelerazione. Gli esami sono previsti per il giorno successivo. Giovedì, allora. È qui che prende forma la soap opera. Perché dalla risonanza magnetica non emerge alcuna lesione. Il giocatore, tuttavia, conferma il dolore.

Inizia la terapia. Lo staff medico della Nazionale si consulta con quello del Psg. Che ovviamente non intende correre alcun rischio in vista dell’inizio della Champions (trasferta a Bruges il 15). A Parigi temono che questo dolore si trasformi in una lesione in caso di brusca accelerazione.

Deschamps, ricostruisce sempre L’Equipe, parla con i vice, col giocatore. C’è un precedente in Islanda, due anni fa. Anche allora Mbappé avvertì qualcosa che non risultò dagli esami clinici. Deschamps si rassegna.

L’Equipe si chiede: “quali conseguenze avrà questa vicenda? Quali tracce lascerà nel già complesso rapporto tra lo staff della Nazionale e l’attaccante?”