Milano Finanza su Dazn: il Parlamento pronto a chiedere la sub-licenza dei diritti tv a favore di Sky

La politica italiana pronta ad andare in pressing per chiedere condizioni migliori per la fruizione delle immagini

Ieri alla Camera c’è stata l’audizione del presidente dell’Agcom Giacomo Lasorella sulla questione Dazn. La presidente della Commissione Trasporti, Raffaella Paita, ha proposto un testo sugli obblighi per Dazn. E il deputato della Lega, Massimiliano Capitanio, ha dichiarato che a breve la Camera voterà una risoluzione per richiamare Dazn al rispetto delle normative. Milano Finanza scrive che presto la politica italiana andrà all’attacco di Dazn chiedendo che i diritti tv siano affidati in sub-licenza a Sky.

“E secondo indiscrezioni, presto aumenterà la pressione della politica italiana e dei parlamentari sul caso e su Dazn per tutelare gli utenti. Una strada percorribile è la richiesta di condizioni migliorative per la fruizione delle immagini, che potrebbe portare a un pressing per chiedere la sub-licenza dei diritti tv a favore di Sky Italia”.