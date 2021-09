L’Agcom su Dazn: «La rete tiene, il problema è la qualità del servizio»

Alla Camera: «la rilevazione dei dati d’ascolto non è conforme. Nielsen è una società privata che effettua misurazioni, ma non è un “audi”». Avviata una istruttoria. Rilievi in materia di trasparenza e rapporto con i clienti

Il presidente dell’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) è stato ascoltato oggi alla commissione Trasporti della Camera. Oggetto: la vicenda Dazn. È stata ufficialmente avviata una istruttoria sulla metodologia di rilevazione dei dati d’ascolto.

Giacomo Lasorella – è questo il nome del presidente di Agcom – ha detto che

la metodologia utilizzata da Dazn non appare conforme” riguardo all’esigenza di una rilevazione dei dati di ascolto che siano univoci e attendibili.

Per gli ascolti di Dazn su smartphone, tablet e PC

la rilevazione viene effettuata da Nielsen mettendo insieme diverse fonti di dati, Nielsen è una società privata che effettua misurazioni, ma non è un “audi” e non riveste la forma del JIC (formula societaria che prevede la partecipazione nell’assetto azionario dei soggetti interessati e del mercato) come invece indicato e auspicato dall’Autorità.

La rilevazione dei dati di ascolto è fondamentale ai fini della ripartizione tra i club dei proventi dai diritti tv. Il presidente di Agcom ha aggiunto di non avere informazioni ufficiali sulla metodologia utilizzata da Dazn per la rilevazione dei dati d’ascolto.

Lasorella ha detto che complessivamente, al di là dei singoli disservizi “le questioni della tenuta della rete e della parità di accesso degli operatori sono sostanzialmente risolte o in via di risoluzione”. La rete tiene, il problema è la qualità del servizio offerto.

“All’inizio la preoccupazione principale era che la rete tenesse, preoccupazione che in questa fase è stata superata. Adesso il problema è la qualità del servizio. Occorre che Dazn si impegni su un certo standard di qualità nei confronti dell’Autorità, della Lega, dei cittadini”.

Ha poi aggiunto che

Agcom ha scritto a DAZN sottolineando che la Carta dei servizi pubblicata non è pienamente conforme alla normativa vigente, contenuta in una serie di direttive Agcom – con particolare riferimento ad alcuni obblighi in materia di trasparenza, informazioni, indennizzi, reclami e assistenza clienti – invitando la piattaforma ad aderire al sistema di risoluzione delle controversie ‘Concilia-web’.

Ha proseguito:

affinché il cittadino italiano abbonato a Dazn possa far valere i propri diritti, è fondamentale che Dazn segua le regole del Codice delle comunicazioni elettroniche. L’Autorità sta adottando e adotterà ogni iniziativa di sua competenze nel quadro legislativo vigente. Al Governo, e al legislatore, chiediamo di consolidare e rafforzare questo quadro.