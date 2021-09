«Grazie alla palestra Irma Testa ha scelto tra bene e male. La boxe allena al sacrificio e all’onestà»

Su Libero un’intervista a Lucio Zurlo, maestro di Irma Testa, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, prima a raggiungere l’obiettivo nel pugilato femminile italiano. Zurlo ha una palestra di boxe a Torre Annunziata. Fa un paragone tra calcio e pugilato: il calcio è bocciato.

Non è facile insegnare nel quartiere Provolera, il più difficile di Torre Annunziata.

Continua:

« Torre Annunziata non ha un futuro , chi vuole costruire qualcosa di buono se ne deve andare. Ci sono troppe brutte tentazioni e non c’è la volontà di porre freno alla delinquenza minorile. Devi avere tanta forza di volontà per capire che c’è solo una parte dove stare. Irma ha provato il cattivo per poi scegliere il buono. Ha vinto lei , con il suo coraggio, la sua testardaggine e la sua cazzimma».

Che, spiega,

Le istituzioni purtroppo fanno poco per aiutare questi ragazzi e la boxe.

Sul pugilato: non è uno sport violento, dice.

Su Irma Testa:

«Quando a 12 anni arrivò in palestra era una tigre piena di rabbia che aggrediva tutti. Bella, irrequieta, vivacissima e indisciplinata anche a scuola. Le suore chiesero a mia moglie Luisa di darle un’opportunità nella mia palestra. Non è stato facile, genio e sregolatezza insieme. Ma poco alla volta ha scoperto che si poteva vivere diversamente da come faceva. Ha capito e ha iniziato ad accettare i consigli e anche le imposizioni. Non si controllava neppure a tavola. Nei momenti più delicati della preparazione prendevo lei ed altre tre o quattro ragazze e le piazzavo nel piccolo appartamento sopra casa mia. Stavano lì, sotto controllo mio e di mia moglie che preparava pranzo e cena seguendo le mie indicazioni. Non bevevano, non uscivano di notte a combinare guai e mangiavano corretto. Ringrazio ancora mia moglie per tutto il suo aiuto, il bronzo di Irma è anche merito suo».