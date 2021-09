Finisce l’era Preziosi al Genoa dopo 18 anni: club ceduto al fondo Usa 777 Partners

Lo riferisce l’edizione online de La Gazzetta dello Sport. Preziosi manterrà un ruolo istituzionale di collaborazione con la nuova proprietà

Per diciotto anni Enrico Preziosi è stato presidente del Genoa, ma la sua era a capo del club rossoblù è ormai giunta al termine. Stando a quanto riporta l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, Preziosi ha firmato nelle scorse ore i documenti per la cessione della società al fondo americano 777 Partners.

L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, più probabilmente domani. Preziosi non manterrà alcuna quota del Genoa, ma soltanto un incarico istituzionale per il prossimo triennio per collaborare con la nuova proprietà.