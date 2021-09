Preziosi ha ceduto il Genoa ad un fondo americano, resterà come socio di minoranza per 3 anni

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, martedì 14 settembre il Genoa annuncerà il passaggio da Enrico Preziosi al fondo statunitense 777 Partners, dopo una trattativa di molti mesi. Preziosi, però, non andrebbe via dal club, ma rimarrebbe sotto una veste diversa dalla presidenza.

“La novità è che il presidente Enrico Preziosi dovrebbe rimanere legato alla società rossoblù come socio di minoranza per i prossimi tre anni, rappresentando inoltre il Genoa presso la Lega Calcio e, in generale, a livello istituzionale. Un incarico non semplicemente formale, che avrà pure lo scopo di agevolare l’ingresso dei nuovi azionisti nel calcio italiano”.