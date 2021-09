Dopo il ritorno di fiamma con la Juve, Pjanic fa dietrofront: “Voglio restare al Barcellona”

Il centrocampista bosniaco respinge le voci di mercato dopo la trattativa con i bianconeri non andata a buon fine: “Ho ancora tre anni di contratto”

Miralem Pjanic è rimasto a Barcellona nonostante negli ultimi giorni di mercato la Juventus abbia provato a riportarlo a Torino e lui avesse lanciato chiari segnali di volerci tornare. Tuttavia, la trattativa non è andata in porto e il bosniaco sembra destinato a restare in blaugrana

Un destino che è pronto ad accettare. “Ho ancora tre anni di contratto con il Barcellona e ho intenzione di restarci” ha detto il giocatore al rientro dopo la trasferta in Francia con la sua nazionale.