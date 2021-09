Ansu Fati raccoglie l’eredità di Messi: sarà lui il nuovo 10 del Barcellona

Il giocatore si è formato nella masia blaugrana dall’età di 10 anni. Ora ne sta per compiere 19 e vestirà la maglia che è stata del campione argentino

Un’investitura importante, probabilmente la più pesante possibile a Barcellona: Ansu Fati raccoglierà la maglia numero 10, lasciata vacante da Lionel Messi che si è trasferito al Paris Saint-Germain, come annunciato dalla società sui propri canali ufficiali.

Our new number 🔟

Made in La Masia 💙❤️

⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021

Il club catalano ha voluto puntare su un giocatore “fatto in casa”, un prodotto della masia blaugrana per ribadire il concetto di appartenenza, nonostante la giovane età (19 anni da compiere il prossimo 31 ottobre).

In Spagna vige peraltro la regola della numerazione progressiva: non sarebbe stato possibile non assegnarla.