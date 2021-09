Napoli-Juve, Dazn ammette il blackout: “due minuti”, “immediatamente risolto”

L’azienda spiega quanto accaduto dopo il gol di Koulibaly. Disservizio causato da “un picco di accesso” che ha causato disagio ad “alcuni clienti”. In realtà a molti è durato più di 2 minuti

Sabato, dopo il gol di Koulibaly alla Juve che ha sancito la vittoria del Napoli al Maradona, a molti utenti Dazn è andato in tilt. Tutto fermo. Qualcuno, in realtà, non è riuscito a vedere nemmeno il gol.

Oggi Dazn spiega l’accaduto all’Adnkronos ammettendo che si è verificato un blackout, ma che si è trattato solo di uno “spike di due minuti“, ovvero “un picco di accesso sulla rete proprio nel momento dell’esultanza per il gol di Koulibaly“.

Dazn parla di “disservizio causato ad alcuni clienti” – sui social si è verificata un’insurrezione, a dimostrazione del fatto che i clienti, in realtà, non erano così pochi da derubricarli ad “alcuni” – e dichiara anche di averlo “immediatamente risolto“.

Il blocco, in realtà, per molti è andato ben oltre i 2 minuti di cui parla Dazn. In tanti hanno dovuto riavviare più volte, seguire istruzioni macchinose e inutili e la trasmissione si è bloccata anche altre volte, oltre a registrare cali di qualità dell’immagine.