CorSport: Napoli-Juve, Anguissa titolare con Fabian ed Elmas

Il nuovo acquisto del Napoli andrà in campo con tre soli allenamenti con la sua nuova squadra, Spalletti tampona così l’emergenza a centrocampo

Nel centrocampo del Napoli, per Napoli-Juve, giocherà Anguissa. Lo scrive il Corriere dello Sport. Più di una suggestione, praticamente una certezza. Il nuovo acquisto del Napoli, arrivato ieri in città, si troverà catapultato in campo dopo nemmeno tre allenamenti, a causa dell’emergenza in mediana.

Lobotka è rientrato dalla Slovacchia con un’elongazione al bicipite femorale destro, Demme è fermo da luglio, Zielinski non recupera.

“Dovrà essere uno sprint pazzesco, giusto il tempo di tre allenamenti. Ma tutto sommato per giocare certe partite non serve poi strafare: Anguissa non dovrà fare altro che mettere il suo bagaglio al servizio della squadra e dunque muscoli e corsa al fianco di Fabian ed Elmas, gli unici due reduci di un centrocampo privo di Demme e Lobotka, e con Zielinski da valutare oggi al rientro”.