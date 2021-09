Chiesa: “Alla Juventus vogliamo vincere tutto e la pressione è il prezzo da pagare”

Federico Chiesa, giocatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista al Telegraph di cui si riporta un estratto.

La serata più importante della mia vita. Una finale fantastica, no? In realtà l’iniziale vantaggio dell’Inghilterra ci aveva spaventato, perché di solito non concedevamo nulla. La nostra umiltà e la nostra mentalità ci hanno aiutato a farcela. Ai rigori Donnarumma è stato straordinario, ne ha parati due e ha meritato il premio di migliore in campo.

L’inizio di stagione non è stato il solito della Juventus. Dopo aver vinto gli Europei ci sarà più pressione su di me e sui miei compagni di squadra, ma è quello che vogliamo. Ecco perché ho deciso di venire qui. Le richieste sono più alte alla Juve, certo, perché vogliamo vincere tutto e quella pressione è il prezzo da pagare.

Ho 23 anni. Ho appena vinto gli Europei con il mio Paese e gioco con la Juve! Ma, sai, ho tanta fame di vincere di più, di mostrare di più e di dimostrare di più a tutti e a me stesso e di migliorare ogni anno. E ora concentriamoci su mercoledì e affrontiamo il Chelsea, che è un grande avversario.

Jorginho è un giocatore straordinario. Spesso quando non è in palla sta facendo un sacco di “lavoro sporco” per la sua squadra. Ha una grande conoscenza del calcio, in campo e anche fuori perché aiuta gli altri giocatori a capire cosa dice l’allenatore.