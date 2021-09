La polizia federale brasiliana ha messo sotto indagine Martinez, Buendia, Romero e Lo Celso, che giocano in Inghilterra e che erano presenti nella sfida

I quattro giocatori argentini che non hanno osservato la quarantena per prevenire la diffusione del coronavirus sono indagati dalla polizia federale brasiliana per falsità ideologica: lo rende noto GloboNews, secondo cui l’inchiesta contro Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Cristian Romero e Giovani Lo Celso sarebbe stata aperta ieri.

I quattro saranno indagati anche per mancato rispetto delle norme sanitarie. La polizia ha fatto notare che giocatori e staff tecnico della nazionale argentina sapevano già di non poter scendere in campo ieri contro il Brasile, nella partita sospesa dopo 5′ di gioco.