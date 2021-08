Tre gol di Fernandes, quattro assist di Pogba: lo United schianta il Leeds di Bielsa (5-1)

Non c’è stata partita. Una pennellata di Pogba per Greenwood ha fatto durare due minuti il pareggio. Che bello rivedere i tifosi esultare allo stadio

Dopo la grande sorpresa del venerdì sera, con il Brentford che ha meritatamente battuto 2-0 un irriconoscibile Arsenal, il Manchester United ha invece rispettato il pronostico con un sonoro 5-1 rifilato al Leeds di Marcelo Bielsa. Non c’è stata partita anche se a inizio ripresa il Leeds si è portato sull’1-1 con un gran bel gol da fuori area, di destro, di Ayling che ha pareggiato il gol del primo tempo di Bruno Fernandes su assist di Pogba.

Alla fine, i gol del portoghese sono stati tre e gli assist del francese quattro. Ed è stato bellissimo rivedere i tifosi esultare allo stadio.

Il pari del Leeds è durato due minuti. Il tempo per Pogba di servire un assist col contagiri a Greenwood che sulla sinistra sulla corsa ha superato il diretto avversario e ha battuto a rete in diagonale. Un assist che ha ricordato quello di Hamsik a Insigne in Napoli-Fiorentina 2-1 primo anno di Sarri. In pochi minuti, Bruno Fernandes ha segnato il terzo e il quarto gol prima del quinto di Fred ancora su assist di Pogba.