Sport: il Barcellona deve ancora 52 milioni di euro a Messi

Anche se Messi non è più un giocatore del Barcellona, tra lui e il club blaugrana ci sono ancora delle pendenze. Secondo quanto riporta Sport, infatti, il Barcellona gli deve ancora 52 milioni di euro. Gli avvocati di entrambe le parti sono al lavoro per risolvere la questione.

“La partenza sorprendente e inaspettata del Messi ha determinato che ci siano “pendenze” da risolvere, cosa che stanno cercando di fare gli avvocati di entrambe le parti. Una di queste, e forse la più significativa e importante, è il denaro che il Barça deve a Messi: 52 milioni di euro. Come confermato a SPORT sia da fonti vicine al club che da fonti vicine al giocatore, questa cifra corrisponde allo stipendio ridotto concordato con l’intera squadra a causa della pandemia. Come si ricorderà, l’ex presidente Josep Maria Bartomeu ha incontrato tutti i giocatori della prima squadra per rinegoziare i loro contratti quando il cmapionato si è fermato per il primo lockdown. Bartomeu ha accettato il pagamento differito di una parte significativa degli stipendi, che nel caso di Messi ammonta a 52 milioni di euro. Tale importo non c’entra niente con il bonus fedeltà, come era stato ipotizzato. E il Barça prevede di effettuare i pagamenti di questo debito tra ciò che rimane di 2021 e 2022. La tempistica di questi pagamenti è ciò che gli avvocati di entrambe le parti stanno attualmente negoziando”.