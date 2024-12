È Di Lorenzo a voler andare via? O qualcuno (il suo procuratore) ha interesse a rompere gli equilibri? Per ora il capitano è insultato sui social

Di Lorenzo si guardi dagli amici, gli stanno facendo terra bruciata attorno

Caro capitano, guardati bene intorno, il tuo agente ti ha lanciato in pasto alla shitstorm social. È evidente che si sia rotto qualcosa tra Di Lorenzo ed il Napoli ma le parole del suo agente non aiutano certo a far chiarezza, anzi espongono il difensore azzurro ad una botta mediatica senza controllo. «Il capitano sfiduciato dalla società» queste le parole di Giuffredi che, pur volendo fantasiosamente comprenderle, davvero si fa fatica ad attribuirne un valore serio. Di Lorenzo vuole andare via? Punta all’ultimo contratto della vita calcistica? Vada, si accomodi altrove, senza alcuna pretestuosa polemica per ferire un simbolo e provare ad abbassare il valore di mercato del suo cartellino.

Di Lorenzo: ieri fischiato, oggi insultato

Oggi i social sono invasi da insulti al capitano del Napoli, fischiato ieri come tutta la squadra. La piazza ha accusato la stagione nefasta e ha colo appieno l’assist dell’agente Giuffedi, per legittimare il proprio inutile livore.

È davvero Di Lorenzo a voler andare via? O qualcuno ha interesse a rompere gli equilibri per fare di lui una vittima sacrificale nascondendo tra le righe una gallina dalle uova d’oro? Staremo a vedere.

Di Lorenzo, ad ogni modo, resta il simbolo di questa squadra. Il punto più alto della parabola e quello più basso, nel bene e nel male. Si guardi intorno però, il fuoco peggiore è quello che ti brucia accanto.

