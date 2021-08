Spalletti: «Insigne? Gesù gli ha dato il dono di interpretare la giocata prima degli altri»

“E’ stato un test molto importante per noi perché c’è stato il rientro dei Nazionali. Ho visto buone giocate, tutto questo è incoraggiante. Contro squadre inferiori c’è il serio rischio di prendere imbarcate, invece ho avuto ottimi segnali ed ho visto soprattutto sempre la voglia di attaccare. Non si fa più un calcio statico ormai, ma di grande movimento. Una volta attacco a destra e esce il terzino destro, stesso discorso viceversa, sulla fascia sinistra”.

Da migliorare

Insigne

“Insigne è un riferimento importante per noi, per tutta la squadra. Gesù, dalla nascita, gli ha dato questa possibilità di interpretare prima degli altri calciatori la giocata. Insigne vede dove non guarda. Vede i palloni in profondità, non a caso è diventato capitano del Napoli”