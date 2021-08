Ponte Morandi, la Sampdoria depone 43 rose bianche in ricordo delle vittime

La Sampdoria ha onorato le vittime del crollo del Ponte Morandi interrompendo l’allenamento della squadra alle 11.36, l’ora della tragedia che spezzò la vita di 43 persone tre anni fa, il 14 agosto 2018. L’allenatore, Roberto D’Aversa, ha deposto questa mattina 43 rose bianche in memoria delle vittime, dichiarando:

«Un pensiero per le vittime, per i loro cari, per tutte le famiglie che sono state coinvolte in questo dramma a nome del presidente, della società e della squadra».