Parma-Inter, cori contro Suning

Applausi per i calciatori, in particolare per Lautaro Martinez da parte dei numerosi tifosi interisti accorsi al Tardini per l’amichevole col Parma

Più di 3mila gli spettatori sugli spalti del Tardini per assistere alla sfida tra Parma e Inter. Sono circa 600 i sostenitori interisti giunti da Milano. Tanti applausi e cori prima dell’inizio dell’a gara in particolare per Lautaro Martinez, finito al centro delle voci di mercato quest’oggi.

Pochi minuti prima del fischio d’inizio di Parma-Inter.si sono sollevati che dei cori contro la proprietà, forse in relazione alle recenti cessioni eccellenti di Lukaku e quella probabile di Lautaro

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): 1 Colombi; 2 Sohm, 3 Balogh, 4 Osorio, 5 Gagliolo; 6 Juric, 7 Man, 8 Camara; 9 Benedyczak, 10 Brunetta, 11 D. Iacoponi.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 12 Sensi, 14 Perisic; 48 Satriano, 10 Lautaro.