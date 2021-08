L’Inter ha venduto anche Lautaro (al Tottenham), lo scrive il Times

Per il quotidiano inglese i due club hanno un accordo da oltre 70 milioni di euro più bonus. L’argentino rimpiazzerà Kane destinato al Manchester City

Stando a quanto riporta il Times, il Tottenham avrebbe raggiunto un accordo con l’Inter per Lautaro Martinez, bruciando la concorrenza dell’Arsenal. L’intesa è per 60 milioni di sterline, poco più di 71 milioni di euro, più bonus. L’argentino potrebbe quindi andare a sostituire Harry Kane, che secondo il quotidiano inglese sarebbe sempre più vicino ad accasarsi al Manchester City. Aveva ragione il Corriere dello sport: le cessioni dell’Inter non erano finite.

La cessione di Lautaro andrebbe ad aumentare il tesoretto accumulato dall’Inter dalle cessioni di Hakimi e Lukaku, qualora il belga dovesse andare al Chelsea. A quel punto i nerazzurri potrebbero muoversi per Vlahovic o, come riportato dai media italiani, Duvan Zapata e Dzeko.