Moise Kean è il nuovo Balotelli? Si fa espellere con l’Everton (VIDEO)

Moise Kean è il nuovo Balotelli? La domanda sorge spontanea, avrebbe detto Michele Lubrano. Ieri sera, in Coppa di Lega, l’attaccante italiano si è reso protagonista di un gesto privo di senso nel corso della partita tra Huddersfield ed Everton (poi vinta in dieci uomini per 2-1 dalla squadra di Benitez). Il punteggio era sull’1-1. Kean era stato schierato titolare dal tecnico spagnolo. Un avversario è come se gli avesse tagliato la strada a centrocampo, forse gli ha fatto lo sgambetto ma non è chiaro se lo abbia fatto apposta. Poca roba. La sua reazione è stata spropositata. ha aggredito il giocatore e l’arbitro lo ha espulso. Kean ha lasciato l’Everton in dieci uomini e avrebbe potuto compromettere la qualificazione.

Non dimentichiamo che Kean era dato per certo tra i convocati di Roberto Mancini agli Europei. La sua prestazione scialba e svogliata nell’amichevole contro San Marino indusse il commissario tecnico a escluderlo dai convocati. Al suo posto è stato chiamato Raspadori che praticamente non ha mai giocato. Già lo scorso anno, all’Everton, Ancelotti diede l’ok al prestito dell’ex attaccante della Juventus al Psg dove peraltro si è ben comportato: ha segnato 13 gol in campionato (in 26 partite) e 3 in Champions. Con l’arrivo di Pochettino e la guarigione di Icardi, ha giocato meno e non è stato riscattato dal club parigino.

È tornato all’Everton e al momento è la riserva di Richarlison e Calvert-Lewin anche se è probabile che all’ultimo momento Mino Raiola riesca a trovare una sistemazione per lui. Come peraltro ha sempre fatto per Balotelli. Kean è giovane, ha soli 21 anni. Ma ha già perso occasioni importanti. E rischia di farsi una fama non all’altezza delle sue qualità.

