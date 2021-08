Lukaku: «L’Italia mi ha reso un attaccante più completo»

Lukaku ha rilasciato la prima intervista al sito ufficiale del Chelsea.

«Sono un leader e mi assicuro sempre che tutti si sentano a proprio agio e in fiducia. Sia quando ero all’Inter che quando ho fatto il capitano della Nazionale, mi assicuravo che tutti avessero fiducia in sé stessi e sapessero cosa dovevano fare».

«La prima conversazione con Tuchel è stata chiara: lui vuole che io sia una presenza certa e un leader della squadra. Il mio ruolo dipenderà dal gioco che vorremo attuare e da ciò che il tecnico deciderà. Posso fare il riferimento davanti o attaccare gli spazi dietro. I due anni in Italia mi hanno aiutato a comprendere al meglio tutte le sfaccettature del gioco per un attaccante e ora sono pronto. L’Italia è tatticamente e tecnicamente un campionato migliore ma qui in Inghilterra si gioca ad altissima intensità. Per me non è un problema, ho giocato qui tanto tempo, conosco il campionato».