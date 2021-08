Le nuove piste di Tokyo migliorano le prestazioni degli atleti fino al 2%

Il Daily Mail ha raggiunto uno dei progettisti: “Il segreto è una trama esagonale che crea piccole sacche d’aria: scatena un effetto di spinta come un trampolino”

Tanti record in pista sono stati battuti, in queste Olimpiadi di Tokyo, e la causa potrebbe non risiedere soltanto nella preparazione degli atleti. Il progettista della pista ha affermato che le nuove tecnologie utilizzate nella realizzazione stanno generando miglioramenti dell’1-2% nelle prestazioni. La storia è stata raccontata dal Daily Mail.

Andrea Valluri, che fa parte del team che ha realizzato la pista, ha spiegato: “Cerchiamo di evolverci sempre e Tokyo non ha fatto eccezione. Abbiamo aggiunto una mescola in più aggiungendo questi granuli di gomma. Nello strato inferiore della pista c’è una trama esagonale che crea piccole sacche d’aria. Questo non solo provoca un migliore assorbimento degli urti, ma danno anche un certo di ritorno di spinta, come se fosse un trampolino”.

“Ovviamente è tutto fatto nel rispetto delle regole e delle indicazioni che ci sono state date. La produzione è la stessa di uno pneumatico di Fomula Uno. I miglioramenti sono stati evidenziati da diversi test in laboratorio anche se è difficile quantificare; possiamo dire intorno all’1-2%”.