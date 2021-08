La Premier League non manderà in Nazionale i calciatori sudamericani (e i Paesi zona rossa in Inghilterra)

La Premier League non manderà in Nazionale i calciatori dei Paesi zona rossa.

La Premier League ha preso una decisione clamorosa. Non libererà i giocatori convocati dalle Nazionali dei Paesi delle zone rosse. Si tratta di sessanta calciatori di 19 club, che appartengono a 26 Paesi.

L’allenatore del Newcastle Steve Bruce aveva detto: «Non puoi lasciarlo andare (il riferimento era al paraguaiano Almiron) e poi aspettare che al rientro stia dieci giorni in albergo per la quarantena, vorrebbe dire saltare tre partite al suo ritorno».

Questi i Paesi zona rossa: c’è tutto il Sudamerica, l’Egitto (Salaha)

Afghanistan, Angola, Argentina, Bangladesh, Bolivia, Botswana, Brazil, Burundi, Cape Verde, Chile, Colombia, Congo (Democratic Republic), Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, French Guiana, Georgia, Guyana, Haiti, Indonesia, Kenya, Lesotho, Malawi, Maldives, Mayotte, Mexico, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Réunion, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Tanzania, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uganda, Uruguay, Venezuela, Zambia, Zimbabwe

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month

