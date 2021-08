La nuova formula dell’Europa League: le seconde del girone non vanno direttamente agli ottavi

Soltanto le prime accederanno direttamente al tabellone della fase finale: le altre affronteranno le terze dei gironi di Champions in uno spareggio

Sarà a suo modo un’edizione storica, la prossima dell’Europa League, perché avrà una formula diversa. La novità principale è che le seconde dei vari gironi non otterranno un accesso diretto al tabellone degli ottavi di finale, ma dovranno affrontare le terze classificate dei gruppi della Champions League in uno spareggio andata e ritorno. In termini di calendario non cambia molto, dal momento che questo playoff sostituisce i sedicesimi di finale.

Inoltre, vista la nascita della Conference League, è stato ridotto il numero delle squadre partecipanti, che passano da 48 a 32, seguendo dunque il modello della Champions, con otto gironi da quattro squadre ognuno.

I sorteggi dell’Europa League 2021/22