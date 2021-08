La Lazio di Sarri batte 6-1 lo Spezia: tripletta di Immobile, segna persino Hysaj

Non c’è stata partita nonostante il gol iniziale dei liguri. I biancocelesti dominano e dilagano. Segnano pure l’albanese, Felipe Anderson e Luis Alberto

La Lazio di Sarri vince la seconda partita consecutiva. Ancora una volta in rimonta. Dopo l’Empoli, i biancocelesti hanno battuto lo Spezia di Thiago Motta. È finita 6-1. Un match senza storia nonostante l’iniziale vantaggio di Verde grazie a un tap-in. La squadra di Sarri ha pareggiato immediatamente con Immobile che poi ha segnato il 2-1 con un tiro da fuori. Come sta succedendo con troppa costanza in Serie A, troppa differenza in campo. La Lazio ha anche sbagliato un rigore, ancora con Immobile che però sul susseguente calcio d’angolo ha segnato di testa. Nella ripresa, bel gol di Felipe Anderson che si è portato la palla avanti al volo di destro (gli spezzini hanno protestato per sospetto gioco pericoloso) e poi ha segnato persino Hysaj con un inserimento da sinistra. La feroce contestazione dopo “Bella ciao” cantata dall’albanese, potrebbe essere dimenticata. Infine, la rete di Luis Alberto.

Sarri e la Lazio sono primi in classifica.