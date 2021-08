Il Marsiglia rimonta e vince 3-2 a Montpellier, partita sospesa per lancio di bottigliette

Padroni di casa avanti di due gol, poi la rimonta e la reazione violenta della tifoseria di casa. Doppietta di Payet

C’è un bel clima in Ligue1. Comincia all’insegna della serenità il campionato francese. Prima giornata, il Monpellier va in vantaggio due gol su Marsiglia che poi nel giro di tredici minuti, dal 68esimo all’80esimo, segna tre gol (doppietta di Payet) e va in vantaggio. I tifosi gettano di tutto in campo, soprattutto bottigliette, gli arbitri sono costretti a sospendere la partita che poi riprende e finisce 3-2 per il Marsiglia. Milik non ha giocato, non era nemmeno in panchina. Il calciatore del Marsiglia Valentin Rongier è stato colpito da una bottiglietta.

30′: Montpellier 1-0 Marseille

34′: Montpellier 2-0 Marseille

68′: Montpellier 2-1 Marseille

75′: Montpellier 2-2 Marseille

80′: Montpellier 2-3 Marseille

89′: Match suspended after the home fans threw projectiles on the pitch Ligue 1 chaos. pic.twitter.com/EkeLWpF7D3 — Squawka News (@SquawkaNews) August 8, 2021