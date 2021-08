Il gol da Album Panini con cui l’Atletico Mineiro ha eliminato il River Plate (VIDEO)

Straordinaria rete di Zaracho. Il Brasile ha tre squadre su quattro in semifinale e stanotte potrebbe fare en plein. Il Mineiro continua a dominare

In attesa dello svolgimento dell’ultimo quarto di finale di Copa Libertadores, che potrebbe regalare al Brasile uno storico en plein (quattro semifinaliste su quattro), si sono tenute nella notte le gare di ritorno di Flamengo-Olimpia Asuncion (5-1 per i rubronegro dopo il 4-1 dell’andata) e Atletico Mineiro-River Plate, con i brasiliani che hanno battuto con un secco 3-0 il River (già sconfitto all’andata in trasferta per 0-1), con un gol capolavoro di Zaracho che entra di diritto tra i più belli di sempre.

Il tocco vellutato di Hulk, la mezza rovesciata di Zaracho 😱

L’Atletico Mineiro vola in semifinale di #CopaLibertadores #DAZN pic.twitter.com/glxhGhPzok — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 19, 2021

Flamengo e Atletico Mineiro raggiungono così in semifinale il Palmeiras che nella notte tra martedì e mercoledì è tornato alla vittoria dopo quattro gare senza successi superando per 3-0 il San Paolo (all’andata il derby di Copa era terminato 1-1); se la Fluminense dovesse ottenere la qualificazione contro gli ecuadoregni del Barcelona Sportig Club di Gayaquil, si può già affermare, con ben tre mesi di anticipo, che il prossimo 20 novembre, in quel di Montevideo, a laurearsi campione del SudAmerica sarà, per la terza volta consecutiva dopo le affermazioni del Palmeiras lo scorso anno e del Flamengo nel 2019, una squadra del Paese verdeoro.

Protagonista indiscusso di questo turno di Libertadores è stato, sine ullo dubio, l’Atletico Mineiro di Mister Cuca che, trascinato da un Hulk in grande spolvero (e in attesa di schierare il neo acquisto Diego Costa…), ha estromesso dalla massima competizione sudamericana una squadra storica quale il River Plate e, nel contempo, è capolista in campionato con un rendimento da record. Dovesse vincere martedì prossimo a Rio contro la Fluminense, la squadra di Belo Horizonte centrerebbe il decimo successo consecutivo nel Brasileirão, migliorando così il primato assoluto di vittorie consecutive (record fissato dall’Internacional lo scorso anno ed eguagliato dal “galo alvinegro” la settimana scorsa…) del campionato brasiliano dal 2003 ad , ossia da quando è stata introdotta la formula del girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno senza la disputa dei play-off finali per l’assegnazione del titolo di campione del Brasile.