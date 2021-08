Dialogo tra Montalbano e Catarella sulle strategie anticaldo

Faciva simpre nu cavuda de patia e Muntilbano aviva finita le biastime: sapiva infacta che l’acma haviva da viniri propria a Ferrausta.

Faciva simpre nu cavuda de patia e Muntilbano aviva finita le biastime: sapiva infacta che l’acma haviva da viniri propria a Ferrausta. Due jurna de foca e poia eri da vidiri commo asciva il mellona. In tota l’istati nun haviva facta manca nu pauca de piova e pariva che abbisognasse spittari settembira e Santu Michela pi vidirna nu pauca.

Propria in Sicilia ad Akragassa eri stata rigistrata la timpirature chiù avuta: oramà la Sicilie eri commo la Tirra del Foca.

Manca Catarelli acclamava plus con il mallitta tilifuna e Muntilbano eri in ansie per il su homine scilta tanta che fici na cusa che non faciva maie,,,

“Chi ea?”.

“Catarè, sugno Muntilbano”.

Catarelli: “Dutturi, dutturi, propria lia est: mi veni da chiangeri… “.

Muntilbano: “Pirchia non stavia bine?”.

C: “Nonsi, dutturi, chiangia pi la cuntentizza che lia mi havia acclamata di pirsona pirsonalmentia”,

M: “Allura commo staia: stavia sufferenda macari tia il cavuda?”.

C: “Dutturi, ia per il cavuda havia la mia midicine”.

M: “E commo si acclama?”.

C: “Quanna faia multa cavuda tibi non ti havia da muvere”.

M: “E indovi staia?”.

C: “Ia mi havia misa nella cammara dello scirocca e non mi firria”.

M: “Sissi, ma chella firria lo scirocca… “.

C: “E tibi havia da non darici cunfidentia”.

M: “(…)”.

C: “Dutturi, dutturi, simpre prisinta est?”.

M: “Catarè, stavia facinna la pruva dello scirocca… “.

C: “E stavia a functionari?”.

M: “Pe ura mi paria di nonsi”.

C: “Dutturi e commo quanna lia stavia in Cummissariata e venia uni che le – parlanna cu rispitta – li rumpa i cabbasisa e lia facia fincta che nun ci stavia e tinia labura pi nun arricivirla… “.

M: “Sissi, ma quanna il cavuda tuppia alla purta?”.

C: “Lia facia l’indiana… “.

M: “E si Tora siduta si mitta siduta fora la purta e ti secuta?”.

C: “Lia si facia li secuta sua”.

M: “E si ti iacia li friccia de foca?”.

C: “Lia si mitta de cianca”.

M: “E se na friccia mi piglia il darrè?”.

C: “Lia nun ci darrè cunfidintia”.

M: “E se chilla si la piglia, la cunfidintia?”.

C: “Lia li mitta a puca cunfidintia nova”.

M: “Ma chista mi paria na sciarria talibana”.

C: “Lia havia da mpidiri che i talibana intrana a Kabulla”.

M: “Ma Baidenna nun venia?”.

C: “Nonsi, chilla Baidenna tine i prubblima soia”.

M: “Ma Dracunia nun ci venia a iutari?”.

C: “Chilla Dracunia tine il prubblima de Durigonia”.

M: “Pirchia Durigonia scasse macari a Ferrauste?”.

C: “Chilla la ginta commo Durugunia propria a Firrausta veni foria”.

M: “E Salvinia nun ci vini a iutari?”.

C: “Nonsi, chilla Salvinia è occupata cu i talibana che vonna sbarcari”.

M: “Ma pirchia st’anna non vaia al Papiita?”.

C: “Non potia trasiri st’annalis”.

M: “Pirchia?”.

C: “Nun tinia il grinnia passa… “.

M: “(…)”.