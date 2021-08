Cristiano Ronaldo non si è allenato: ha salutato i compagni e aspetta l’offerta ufficiale del City

Il portoghese è stato per circa 40 minuti al centro sportivo per salutare tutti, senza prendere parte alla seduta mattutina in programma per oggi

Cristiano Ronaldo non ha sostenuto la seduta di allenamento mattutina programmata della Juventus. Il portoghese si è ugualmente recato al centro sportivo della Continassa, dove ha salutato i compagni. È rimasto per circa 40 minuti, per poi andarsene e rientrare nella propria abitazione, dove resterà in attesa dell’offerta ufficiale del Manchester City, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.