Il Telegraph: «L’ultima volta che Guardiola ha lavorato con un ego così (Ibra), non è finita bene»

“Ronaldo sotto Pep Guardiola sarà uno delle dinamiche allenatore/giocatore più affascinanti del calcio moderno”

In un’estate in cui Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo stanno cambiando maglia “il potenziale arrivo di quest’ultimo al Manchester City sarebbe davvero il trasferimento più straordinario di tutti”. Lo scrive il Telegraph, sottolineando anche tutte le riserve d’un operazione del genere.

Il motivo è presto detto: “Ronaldo sotto Pep Guardiola sarà uno delle dinamiche allenatore/giocatore più affascinanti del calcio”.

“L’ultima volta che Guardiola ha lavorato con un giocatore che un ego sulla scala di quello di Ronaldo è stato con Zlatan Ibrahimovic all’inizio della sua carriera di allenatore al Barcellona nel 2009. E non è finita bene“.

Il Telegraph si chiede “cosa porterebbe Ronaldo al City?” I gol, è ovvio. Resta “un bracconiere in area di rigore; una macchina da gol”. Ma non sembra uno adatto a Guardiola. “Sembrerebbe incompatibile. Tanto per cominciare, Ronaldo non pressa. Ma Ronaldo è un finisher; un finisher freddo come la pietra, dagli occhi morti. È spietatamente efficiente sotto porta, cosa che di cui il City ha bisogno”.

E “c’è probabilmente un fattore ancora più potente. Il City è una macchina vincente estremamente efficace che, finora, non è riuscita ad aggiudicarsi il premio finale: la Champions League. La sconfitta contro il Chelsea ha messo in luce una fragilità che esiste ancora nella squadra. Ronaldo non ce l’ha. Ha vinto cinque volte la Champions League. Quattro volte con il Real Madrid; una volta con lo United”.

Anche alla Juve dicevano così.