Corsport: Ronaldo spera di lasciare la Juventus e la Juve sarebbe più libera senza di lui

Ronaldo e la Juventus. Il Corriere dello Sport ricorda che domenica sera c’è il Trofeo Gamper: si gioca Barcellona-Juventus. “Che in condizioni normali sarebbe soprattutto Leo Messi contro Cristiano Ronaldo”.

Ecco, in condizioni normali.

Da una parte c’è Messi che continua a indossare i panni del disoccupato più famoso del mondo, costretto com’è ad allenarsi da solo in attesa di tornare in quel Barcellona che nonostante tutto ritiene ancora casa sua. Dall’altra c’è Ronaldo che al contrario si ritrova a lavorare in gruppo con la speranza di poterlo lasciare entro il 31 agosto. Uno è fuori e vorrebbe tornare dentro. Uno è dentro e vorrebbe andare via.

Ronaldo è blindato per un’altra stagione dal contratto che lo lega alla Juve e in questo momento quasi lo imprigiona in una gabbia che più dorata non potrebbe essere, CR7 guadagna 31 milioni netti l’anno eppure vuole volare via.