CorSport: il Napoli abbandona l’idea Loftus-Cheek e pensa ad Anguissa (sempre del Fulham)

Il 25enne nazionale camerunese sarebbe un’opportunità last minute, da prendere in prestito secco. La candidatura di Amrabat non è ancora tramontata

Il Napoli ha necessità di intervenire a centrocampo. Mancano poche ore per farlo, visto che il mercato è ormai prossimo alla chiusura. Il Corriere dello Sport fa un nuovo nome per il ruolo in mediana: quello di André-Frank Zampo Anguissa. Il club deve fare i conti con il costo dei cartellini, con le formule e con gli ingaggi.

“Motivo per cui Loftus-Cheek, appena rientrato al Chelsea dal prestito al Fulham, è ritenuto quasi proibitivo, così come Youssouf del Saint-Etienne; motivo per cui, proprio per una questione di costi, un altro uomo del Fulham, ancora oggi al Fulham, è considerato un’opportunità: André-Frank Zambo Anguissa, nazionale camerunese di 25 anni, con un passato nell’OM e nel Villareal”.

Un nome venuto fuori all’improvviso dal taccuino di Giuntoli.

“L’opportunità last minute, da prendere in prestito secco, così come predilige il Napoli: centrocampista centrale con spiccate attitudini difensive, 184 centimetri e un bel po’ di muscoli. Nato a Yaoundé, alfiere della Nazionale del Camerun, in occasione della quarta giornata di Championship con lo Stoke City andata in scena sabato ha guardato l’intera partita dalla panchina. Zambo Anguissa in lizza, assolutamente, ma la candidatura di Amrabat non è ancora del tutto tramontata”.