Il Corsport: anche Loftus-Cheek tra i candidati al centrocampo del Napoli

Potrebbe arrivare con la formula del prestito (gradita al Napoli) ed esaudire la richiesta di Spalletti. Stallo per Amrabat, Youssouf e Berge

Il calciomercato è quella girandola che gira gira ma poi non si ferma mai per far scendere qualcuno. Adesso, a due giorni dalla fine, la giostra propone un altro candidato al centrocampo del Napoli: il calciatore di proprietà del Chelsea Loftus-Cheek che ha 25 anni e caratteristiche fisiche tecniche che si addicono alle esigenze di Spalletti. Ne scrive il Corriere dello Sport.

Muscoli d’acciaio e tendenza a interdire palloni.

Per gli altri ci sono difficoltà, scrive il Corsport. È difficile parlare con la Fiorentina per Amrabat, il Saint-Etienne non vuole cedere Youssouf alle condizioni del Napoli e lo Sheffield vorrebbe soldi per Berge.

Loftus-Cheek potrebbe essere il nome a sorpresa del finale di mercato. L’anno scorso ha giocato nel Fulham.