Spalletti (LIVE): «A me e ai giocatori del Napoli non manca niente. Essere noi è bellissimo»

«Ho accettato Napoli per i giocatori che erano in rosa. Vorrei tenerli. Essere con me, vuol dire essere con il Napoli. I tifosi vogliono vincere? Anche noi»

La prima conferenza di Luciano Spalletti della stagione 20-21.

«Non mi convinceranno mai a non pretendere cose importanti da noi, poi vedremo quale sarà la nostra ambizione. Ci confrontiamo sempre dare il massimo».

«A me sembra che al Napoli non manchi niente. Conosciamo la strada percorrere, dove vogliamo andare. Mi aspetto convinzione di sapere che siamo forti».

«A me non manca niente per andare a giocare la partita, a quelle successive. Per il futuro, se capiterà qualcosa per completare, andremo a completare. I giocatori lo sanno. Ti assicuro che essere noi è bellissimo, si parte forte per arrivare forte».

«Quando Ho accettato Napoli per i giocatori che erano in rosa. È su quei nomi che vado a basarmi per il futuro. Vorrei tenerli».

«Juan Jesus ci darà una mano importante, sa adattarsi, forte fisicamente, veloce, integrissimo, è una opportunità che Giuntoli è stato bravo a cogliere».

«Ho trovato una piazza molto disponibile nei miei confronti, mi ha reso estremamente felice. Essere con me, vuol dire essere con il Napoli. Voglio tutte le responsabilità che ci sono attorno a questo ruolo, per quel che riguarda lo sviluppo, lo svolgimento, dipenderà da come riusciremo a mettere in ordine i nostri passi a partire da domani sera.

«È una sfida bellissima, è la sfida più arrapante».

«I tifosi vogliono vincere? Hanno ragione, anche noi vogliamo vincere. La loro presenza ci consentirà di guardare direttamente negli occhi la loro passione e poi di conseguenza ci chiederemo se stiamo facendo il massimo per onorarla».

«Napoli non è una piazza come tutte le altre, dobbiamo avere la forza di poter sopportare gli occhi che sono tanti, migliaia di occhi al di là delle presenze. Abbiamo la pressione di quegli occhi che ci guarderanno sempre e noi dobbiamo essere al livello di quegli occhi. Se qualcuno è più comodo a non essere osservato, l’unico modo è non giocare nel Napoli. Le responsabilità ce le vogliamo prendere tutte, tutti tutte».

«Mi è piaciuto l’adattamento, la duttilità, la costruzione a tre, la qualità delle persone che sono nel Napoli, persone di livello nel comportamento, la disponibilità degli elementi a essere un gruppo, metterci dentro quelle persone come Tommaso, come Paolo il cuoco, tutti quelli che vivono qui dentro. La differenza la fa il comportamento regale di uno come Koulibaly, che parla con tutti, che è semplice, che potrebbe permettersi tutto, è il più umile, il più composto, il più normale, il più corretto».

«Noi in fondo di sicuro ci si arriva. Lei è di quelli forti, ci mette un carico abbastanza pesante.