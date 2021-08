Ciappa (l’allenatore di Sibilio): «Abbiamo scelto gli ostacoli perché ha qualità mentali importanti»

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Gianpaolo Ciappa allenatore di Alessandro Sibilio atleta napoletano finalista nei 400 ostacoli a Tokyo 2020:

«Siamo tifosissimi del Napoli. Alessandro ed io! L’allenamento del lunedì comincia sempre dal Napoli. Il percorso che abbiamo fatto è molto lungo, stiamo creando una scuola di ostacolisti. Alessandro è tra i più forti quattrocentisti italiani sul piano, abbiamo scelto gli ostacoli perché Alessandro è un atleta che ha delle qualità nervose e mentali molto alte. Ha una grandissima coordinazione ed è dotato di un intelligenza motoria importante. Quando 6 anni fa gli proposi una preparazione sugli ostacoli è stato facile seguirmi. Ha fatto tanta roba prima di arrivare all’Olimpiade».

«Il Napoli? Siamo stati allo stadio spesso assieme, Napoli-Verona spero che Alessandro non se la ricordi domani mattina. A me non è piaciuto l’atteggiamento di Gattuso, il suo urlare continuo in campo. Io mi occupo di atletica che presenta discipline più serene. Sul campo di allenamento le dritte anche in modo forte, ma sul campo di gara l’allenatore deve sparire. Non tutti i giocatori sopportano una pressione del genere. Sono medico della Asl, stasera raggiungerò la famiglia di Sibilio, faremo la nottata tutti assieme. Abbiamo le poltrone ed i riti. Alessandro è un atleta diventato uomo. Discreto, con le sue paure. Ha un mental coach che segue anche altri atleti di alto livello per superare le paure umane. Alessandro ha una grandissima qualità nell’affrontare la prima parte, nella seconda tiene a differenza di molti altri».