“Ancora 226 mila studenti devono vaccinarsi in Campania, contiamo di completare la campagna entro ottobre”

Lucia Fortini, assessore alla Scuola in Campania, a Fanpage: “La scuola comincerà regolarmente il 15 settembre con le lezioni in presenza”

Lucia Fortini, assessore alla Scuola in Campania, ha rilasciato un’intervista a Fanpage di cui si riporta un estratto.

Non ci sarà nessun rinvio dell’anno scolastico in Campania, che inizierà regolarmente il 15 settembre prossimo. In questi giorni in tanti mi hanno chiesto se fosse vero che l’anno scolastico sarebbe partito in ritardo. Assolutamente no. Quest’ipotesi non è mai stata all’ordine del giorno. Si torna con le lezioni in presenza come prevede il calendario a metà mese.

Per quanto riguarda le vaccinazioni degli studenti, su una popolazione studentesca di circa 500mila ragazze e ragazzi, le adesioni sono state oltre 282mila, secondo i dati aggiornati a lunedì scorso. Mancano all’appello, quindi, circa 226mila studenti, in particolare nella fascia d’età tra i 12 e i 13 anni, che registrano percentuali di adesione rispettivamente del 16% e del 39%. Tra chi ha aderito, circa il 90% ha già avuto la prima dose somministrata e quindi si presume che completerà il ciclo, se non l’ha già fatto, nei prossimi giorni. Si tratta di numeri importanti.

Camper vaccinali? La prima data utile potrebbe essere lunedì 6 settembre, ma aspettiamo l’incontro del 2 settembre per decidere assieme ai dirigenti scolastici e alle Asl. I ragazzi saranno accompagnati dai genitori. Ci si potrà vaccinare senza prenotazione. Contiamo di completare la campagna entro ottobre. Ma sarà fondamentale anche il monitoraggio dei casi nella popolazione scolastica, soprattutto per gli istituti comprensivi, dove coesistono scuole elementari, con bimbi tra 6 e 11 anni che non possono vaccinarsi, e scuole medie.