Vezzali: «Ho chiesto al governo apertura al 75% della capienza per gli stadi in zona bianca»

Il tweet della sottosegretaria con delega allo sport per spegnere le polemiche: «In zona gialla chiesto l’aumento del limite di mille persone»

Al centro di una polemica che potremmo definire italiana sulla riapertura al pubblico degli stadi in piena pandemia, la sottosegretaria alla presidenza del consiglio con delega allo Sport Valentina Vezzali ha risposto pubblicando un tweet sulle richieste da lei fatte al governo. E cioè: “capienza del 75% per gli impianti sportivi all’aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gialla, aumentare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso”.

La polemica non ci sorprende visto quel che è successo dopo la vittoria dell’Italia agli Europei quando il governo si è genuflesso ai calciatori e ha consentito loro il giro sul bus scoperto pur di provare a cavalcare il successo sportivo sotto il profilo dell’acquisizione di consenso.

