Tim: «Sky e Dazn hanno fatto l’asta, noi abbiamo vinto. Con Sky non vogliamo rapporti»

Gubitosi a Calcio e Finanza: “Non è molto sportivo fare delle cause legali dopo aver perso. Il comunicato dell’Antitrust parla da solo”

“Non vogliamo trattenere alcuna relazione con Sky”, dice Luigi Gubitosi godendosi l’ultimo miglio della fuga in solitaria di Tim verso la vittoria della grande partita “calcio” in Italia. L’amministratore delegato di Tim esulta a suo modo, dopo che l’Antitrust ha di fatto dato il via libera al ticket con Dazn, mandando al tappeto Sky.

“Credo che il comunicato dell’Autorità parli da solo”, ha detto a Calcio e Finanza.

Gubitosi dice anche un’altra cosa, che ben riassume la mossa strategica di Tim, che grazie all’accordo con Dazn ha di fatto trasformato i diritti tv della Serie in uno straordinario volano commerciale anche per la parte infrastrutturale:

“Sky ha partecipato all’asta, Dazn anche, e noi abbiamo vinto, tutto qui. Come nelle elezioni. Dovremmo finirla qui, non è molto sportivo poi fare delle cause legali, accendere altre voci”.

Gubitosi ha anche chiarito che “quando non c’è abbastanza banda si può vedere la partita sul digitale terrestre. Se uno dei nostri clienti per esempio vuole andarsene possiamo mantenerlo con Timvision: cioè può diventare cliente Wind, ma avere decoder Timvision e l’abbonamento. Dazn ha diritti e non ha alcun obbligo, noi siamo rivenditore di questi diritti”.