Moshiri: «Benitez nel suo pc ha 3.000 dossier di calciatori. Come facevo a non portarlo all’Everton?»

Il proprietario dell’Everton Farhad Moshiri ha difeso la sua decisione di ingaggiare Rafa Benitez come nuovo allenatore dell’Everton a dispetto dei malumori – definiamoli così – della parte blu di Liverpool.

Moshiri dice che Benitez ha più “passione e conoscenza” di tutti gli altri candidati. E che il fatto che Benitez sarà il primo uomo ad aver allenato sia il Liverpool che l’Everton dal 1890 è “irrilevante”.

Parlando a TalkSport, Moshiri ha detto:

“Non abbiamo trovato nessuno con la sua passione e conoscenza per il calcio. Non smetteva di parlare! Su un computer ha circa 3000 schede dettagliate su giocatori, sa tutto di loro, dei loro infortuni e cose del genere. Non si ferma mai. Se portato a pensare che la sua vita sia il calcio, e nient’altro. È un uomo intelligente, ossessionato dal calcio. Deve portare passione alla squadra, esperienza e una mentalità vincente”.