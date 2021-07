La lezione di Luis Enrique: “Dopo una sconfitta non bisogna piangere, ma fare i complimenti all’avversario”

La sconfitta con l’Italia, nemmeno troppo meritata, poteva lasciare ben altre sensazioni in Luis Enrique. Invece, il ct della Spagna in conferenza stampa ha dato enormi messaggi di sportività. Il più forte l’ha rivolto ai più piccoli.

Sono stanco di vedere bambini che piangono, non so perché lo fanno. Bisogna iniziare a gestire una sconfitta, congratularti con il tuo avversario e insegnare ai più piccoli che non bisogna piangere. Devi alzarti e fare i complimenti a chi ti ha battuto.