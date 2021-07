Il centrocampista ha contratto il Covid e si trova in isolamento nella propria abitazione in Francia

Il Bayern Monaco ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che Corentin Tolisso è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore è in isolamento nella propria abitazione in Francia e non sarà a disposizione di Nagelsmann per l’amichevole col Napoli di sabato prossimo.