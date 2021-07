58 casi da inizio mese: la gente non vuole più le Olimpiadi

I tanti positivi e le difficoltà che ne derivano stanno intaccando lo spirito dei Giochi, come riporta l’edizione online de La Gazzetta dello Sport

I dati non sono rassicuranti, sotto ogni punto di vista. Il coronavirus sta condizionando in modo importante le Olimpiadi di Tokyo, a causa della moltitudine di casi che si stanno diffondendo tra atleti e addetti ai lavori, come riporta l’edizione online de La Gazzetta dello Sport.

Dal 1° luglio, infatti, sono stati conteggiati in totale 58 casi di positività su quasi 20.000 persone arrivate in Giappone tra atleti, dirigenti e giornalisti. La conseguenza di tutto questo è un rifiuto per i Giochi e un malcontento crescente tra gli abitanti di Tokyo. Da un recente sondaggio dell’agenzia Kyodo si evince che più del 30% della popolazione chiede la cancellazione dell’evento sportivo, mentre un esorbitante 87% si dimostra preoccupato per l’organizzazione dei Giochi, nutrendo profondi dubbi sulle misure intraprese dalla amministrazione per arginare l’espansione del virus.