“Vincere è l’unica cosa che conta” non è una frase di Boniperti

Il Giornale ricorda ovviamente Boniperti e si sofferma anche sull’origine della celebre frase “Non è importante vincere, è l’unica cosa che conta”. Non è di Boniperti anche se da sempre è associata a lui.

Giampiero Boniperti, su suggerimento di uno suo collaboratore, fece propria la famosa frase: «Non è importante vincere, è l’unica cosa che conta», che diventò la didascalia alle imprese calcistiche della Juventus, una specie di timbro di fabbrica. Anche in quel caso si venne a sapere che le parole, riprese anche da Vince Lombardi, allenatore di football americano, erano state pronunciate «Winning isn’t everything, it’s the only thing» nel 1950 da Henry Russell “Red” Sanders, coach dell’Ucla, University of California Los Angeles.