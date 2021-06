Tuttosport: il Torino chiama Petagna, che non disdegnerebbe un trasferimento

Il Torino è in cerca di un rinforzo in attacco e tra i giocatori contattati c’è anche Andrea Petagna, del w. Lo scrive Tuttosport.

“I giocatori contattati sono tanti e ne spunta uno nuovo che, comunque, il Toro aveva già cercato lo scorso anno, prima che andasse al Napoli. Si tratta di Andrea Petagna, 25 anni, che quest’anno al Napoli non ha avuto lo spazio che sperava soprattutto perché chiuso da Osimhen. E’ entrato quasi sempre a partita in corso, pochissime le volte in cui è partito titolare. E per questo motivo ha perso la Nazionale. E visto che in azzurro (azzurro Napoli) la concorrenza rischia di diventare insuperabile (o quasi) anche per la prossima stagione al giocatore non dispiacerebbe il trasferimento a Torino, là dove avrebbe sicuramente più spazio perché sarebbe messo da Juric al centro del progetto. Così facendo, poi, potrebbe riconquistare anche un posto nell’Italia”.